Депутат Колесник: ВС РФ готовы бить по снабжению ВСУ у линии фронта

Депутат Госдумы: российская армия разорвет цепочку снабжения ВСУ Депутат Колесник: ВС РФ готовы бить по снабжению ВСУ у линии фронта

Москва28 сен Вести.Вооруженные силы России перейдут к атакам на снабжение ближайшего тыла украинских войск после разрушения дата-центров и других элементов цифровой инфраструктуры Украины. Такой прогноз в интервью "Газете.ru" высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат имеет в виду "последнюю милю" логистики — доставку необходимого груза напрямую к зоне боевого соприкосновения. Разрыв данной цепочки лишит ВСУ боеприпасов и горючего, от которого также зависит функционирование системы обеспечения, отметил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что российская армия "последовательно отсекает щупальца" ВСУ. Эти меры, по его мнению, приближают окончание конфликта.

Накануне Минобороны РФ проинформировало об ударах по дата-центрам "Киевстара" и "Омега Телеком" в столице Украины. Согласно сведениям ведомства, данные объекты снабжали украинские силы связью и интернетом, а также предоставляли услуги хостинга для баз данных.