Москва13 сен Вести.Россия надорвала логистические цепочки Вооруженных сил Украины, а потому не пойдет на "заморозку" боевых действий, с помощью которой киевский режим может восстановить снабжение и перегруппировать силы. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на последней встрече с американской делегацией не стал говорить о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения, поскольку понимал, что этого не получится добиться.

Как [конфликт] можно заморозить, если сразу начнет работать логистическая цепочка? Которую мы с трудом, но, в общем-то, надорвали хорошо задался вопросом Колесник

По его словам, подразделения ВСУ сталкиваются со сложностями в снабжении, в том числе с нехваткой топлива и оружия. Кроме того, в украинской армии не происходит необходимой ротации военнослужащих. Депутат убежден, что остановка боевых действий позволила бы им "перегруппироваться, подтянуть какие-то силы".

Ранее издание Financial Times написало, что новые российские БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" изменили ход боевых действий в небе в украинском конфликте.