Марочко заявил, что удары ВС РФ по дата-центрам в Киеве обрывают связь ВСУ Марочко: российские удары по дата-центрам в Киеве обрывают закрытую связь ВСУ

Москва25 сен Вести.Российские удары по киевским дата-центрам обрывают закрытую связь ВСУ (IP-телефонию) и осложняют использование искусственного интеллекта противником, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Эти дата-центры в большей степени работают именно на боевиков ВСУ, отметил он в беседе с ТАСС.

Они обеспечивают закрытую связь, так называемую IP-телефонию. Они также служат для того, чтобы передавать информацию. В том числе эти дата-центры используются для обучения искусственного интеллекта. Так что все данные, которые находились на серверах, теперь по сути недоступны для многих подразделений, которые очень часто этим пользовались сказал эксперт

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли групповые удары, в результате которых был поражен дата-центр в Киеве. Уточнялось, что он отвечал за обработку и передачу разведданных украинским боевикам.