Москва25 сенВести.Российские удары по киевским дата-центрам обрывают закрытую связь ВСУ (IP-телефонию) и осложняют использование искусственного интеллекта противником, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Эти дата-центры в большей степени работают именно на боевиков ВСУ, отметил он в беседе с ТАСС.
Они обеспечивают закрытую связь, так называемую IP-телефонию. Они также служат для того, чтобы передавать информацию. В том числе эти дата-центры используются для обучения искусственного интеллекта. Так что все данные, которые находились на серверах, теперь по сути недоступны для многих подразделений, которые очень часто этим пользовалисьсказал эксперт
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли групповые удары, в результате которых был поражен дата-центр в Киеве. Уточнялось, что он отвечал за обработку и передачу разведданных украинским боевикам.