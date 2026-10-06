Поддубный заявил об эффекте "сетевого давления" на ВСУ из-за ночных ударов ВС РФ

Поддубный раскрыл эффект от ночных ударов ВС РФ по крупным ЦОД Украины Поддубный заявил об эффекте "сетевого давления" на ВСУ из-за ночных ударов ВС РФ

Москва6 окт Вести.Поражение логистической и цифровой инфраструктуры Украины в ходе ночных ударов ВС РФ создает эффект "сетевого давления" – портит работу каналов связи противника и ведет к перебоям цифровых сервисов. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что под удары российской армии попали узлы снабжения и транспортные хабы, которые обеспечивают функционирование украинской военной машины. Также бригада войск беспилотных систем ВС РФ "Варяг" нанесла удары по нескольким центрам обработки данных, критически важным для телекоммуникаций и информационных сервисов.

Вывод из строя нескольких крупных ЦОД одновременно создает эффект "сетевого давления": снижается общая пропускная способность каналов связи, увеличивается нагрузка на резервные узлы, возникают перебои в работе цифровых сервисов заявил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие с помощью ударных беспилотников "Герань" поразили ряд центров обработки данных (ЦОД) на территории крупных городов Украины. Также ВС РФ нанесли поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка Одесской области.