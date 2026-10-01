Стало известно, к чему приведут удары ВС РФ по дата-центрам Украины Эксперт Лизан рассказал о последствиях ударов по украинским дата-центрам

Москва1 окт Вести.Российские военные продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам Украины. В ходе ночных атак 1 октября был поражен дата-центр Hosting-UA в Одессе, который обрабатывал разведданные для ВСУ, сообщили в Минобороны России. О последствиях ударов по украинским дата-центрам MK.RU рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, политэкономист Иван Лизан.

Как пояснил эксперт, в дата-центрах размещается серверное и телекоммуникационное оборудование, главная задача ЦОД - хранить, обрабатывать и передавать данные, обеспечивая работу цифровых сервисов.

Мы не знаем масштаб разрушений, насколько серьезно они пострадали. Но тут двойная история. С одной стороны, вся эта сетевая инфраструктура, компьютерная техника достаточно хрупкая, зависит от вентиляции, электроснабжения, ее легко повредить, она хорошо горит. С другой стороны, данные можно зарезервировать, разместить в нескольких дата-центрах, вывести за пределы Украины сказал Лизан

По его словам, ущерб физической инфраструктуре наносится ощутимый. Страдать будет малый и средний бизнес, чьи системы остались в украинских ЦОДах. Крупные компании столкнутся с проблемами, но у них есть ресурсы для восстановления. При этом сценария, при котором на Украине полностью исчезнет интернет или "ляжет" вся сотовая связь, эксперт не ожидает.

Интернет проектировался как военная технология с расчетом на боевые действия. На Украине нет единого центра, из которого можно было управлять интернетом отметил он

Эксперт добавил, что на Украине действуют около 2000 независимых провайдеров и крупные точки обмена трафиком, что создает множество альтернативных маршрутов. Часть сайтов на время исчезнет из сети, но их восстановят и найдут другие площадки. На работу госорганов удары могут не повлиять: еще в 2022 году цифровые системы более 60 государственных органов перенесли на зарубежные облачные ресурсы Amazon, Google и Microsoft. Крупные компании, как "ПриватБанк", также перевели системы в Европу. Пострадало вещание телеканалов, использовавших украинские дата-центры, возможны проблемы с сотовой связью.

Я думаю, что наши военные и дальше будут жечь украинские дата-центры. Часть сервисов "упадет", их придется поднимать ручками, с помощью айтишников. В целом идет борьба на истощение экономического и логистического потенциалов Украины заключил Лизан

Ранее стало известно, что дата-центр "Парковый" в Киеве получил серьезные повреждения и прекратил работу после недавнего удара российской армии.