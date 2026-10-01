Дата-центр "Парковый" в Киеве прекратил работу после удара российских войск

Восстановление невозможно: атакованный ВС РФ дата-центр в Киеве прекратил работу Дата-центр "Парковый" в Киеве прекратил работу после удара российских войск

Москва1 окт Вести.Дата-центр "Парковый" в Киеве получил серьезные повреждения и прекратил работу после недавнего удара российской армии, сообщила пресс-служба организации на своей странице в соцсетях.

В результате серии ударов со стороны РФ по состоянию на 01.10.2026 г. площадка дата-центра "Парковый" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила свою работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно говорится в публикации

В организации добавили, что данные клиентов развернуты на дополнительных площадках в странах Евросоюза (ЕС).

Российские войска нанесли удар по дата-центру "Парковый" 29 сентября. Согласно информации Минобороны РФ, он отвечал за "обработку данных в государственных и коммерческих сервисах", использовавшихся в интересах киевского режима".