Москва26 сен Вести.Удары российской армии по дата-центрам на Украине призваны лишить противника возможности использовать терминалы спутниковой связи Starlink и ограничить работу военной платформы на базе искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS). Подробностями с ИС "Вести" поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, разработанная американской компанией Palantir Technologies система MSS работает на нужды вооруженных сил Украины. Платформа в режиме реального времени получает информацию с различных дронов, спутников, самолетов-разведчиков и видеокамер, затем передает ее за рубеж, где при помощи ИИ данные обрабатываются. Это позволяет противнику узнавать о местоположении российских подразделений.

Сейчас удары, которые мы наносим, они призваны как раз лишить украинскую армию возможности использовать терминалы Starlink – они остаются, эти возможности, но вступают очень сильные ограничения. И самое главное – это программа Maven Smart System, она фактически в полном объеме быть задействована не может. И отсюда, мы, как я предполагаю, надеемся, что это скажется на ситуации на поле боя и на продвижении наших войск отметил Кнутов

Эксперт добавил, что уничтожение украинских дата-центров привело к тому, что разведывательные данные, собранные MSS, поступают в неполном виде.

Фактически та информация в цифровом виде, которая идет на этот главный сервер за рубеж, она усечена либо вообще отсутствует. А назад та информация, которая опять же идет через украинские… дата-центры, она либо идет в усеченном, то есть в искаженном виде, либо вообще ее нет. И тем самым ВСУ лишились значительного количества информации… которая может применяться на поле боя подчеркнул он

Ранее сообщалось, что как минимум четыре украинских телеканала остановили работу после ударов по дата-центрам в Киеве.

Как подчеркнул военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный, удары России по центрам обработки данных на Украине ограничивают возможности ВСУ, нарушая коммуникационные и аналитические цепочки противника.