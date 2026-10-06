Минобороны РФ: нанесены удары по ЦОДам в крупных городах Украины

ВС РФ поразили центры обработки данных на Украине, сообщили в Минобороны Минобороны РФ: нанесены удары по ЦОДам в крупных городах Украины

Москва6 окт Вести.Российские военнослужащие с помощью ударных беспилотников "Герань" поразили ряд центров обработки данных (ЦОД) на территории крупных городов Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Урон удалось нанести благодаря расчетам ударных БПЛА бригады войск беспилотных систем "Варяг". В ведомстве подчеркнули, что пораженные объекты обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе использовавшихся в интересах Вооруженных сил Украины.

В целях снижения коммуникационных возможностей противника, нарушения логистики его военных передвижений и управления войсками расчетами ударных БПЛА бригады войск беспилотных систем "Варяг" серией ударов были поражены ряд ЦОДов на территории крупных городов Украины говорится в сообщении

В министерстве уточнили, что среди пораженных объектов были центры обработки данных "Парковый", Ukrtelecom, "Гига" и "Подольский". В ведомстве также заявили, что успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля и видеозаписями очевидцев.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по аэростату украинской армии, поднявшему БПЛА с закрепленным модулем Starlink. Объект был поражен на высоте более 10 тысяч метров.