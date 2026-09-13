Москва13 сен Вести.Военнослужащие ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам транспортной и топливно- энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, также были нанесены удары по цехам сборке дронов, наземных роботизированных комплексов и местам хранения БПЛА.

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.

Ранее также сообщалось об освобождении населенного пункта Черняков в Харьковской области.