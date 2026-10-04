РФ поразила "Геранями" дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске

ВС РФ поразили "Геранями" дата-центр в Одессе, логистический центр в Черноморске РФ поразила "Геранями" дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске

Москва4 окт Вести.Российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ за 4 октября.

Ведомство также опубликовало кадры.

Минобороны России публикует видео поражения с помощью БПЛА типа "Герань" логистического центра "Новая почта" в Черноморске и дата-центра в Одессе говорится в сообщении министерства

В Минобороны добавили, что объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.

Накануне ведомство сообщало, в частности, что армия России ударила по сухогрузу в порту Одесса.