Москва4 октВести.Российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и дата-центр в Одессе. Об этом сказано в заявлении Минобороны РФ за 4 октября.
Ведомство также опубликовало кадры.
Минобороны России публикует видео поражения с помощью БПЛА типа "Герань" логистического центра "Новая почта" в Черноморске и дата-центра в Одессеговорится в сообщении министерства
В Минобороны добавили, что объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.
Накануне ведомство сообщало, в частности, что армия России ударила по сухогрузу в порту Одесса.