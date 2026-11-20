Медведев: идея о членстве Украины в НАТО взамен на возвращаемые РФ земли безумна

Медведев: идея обмена возвращаемых РФ земель на членство Украины в НАТО безумна Медведев: идея о членстве Украины в НАТО взамен на возвращаемые РФ земли безумна

Москва20 ноя Вести.Идея о членстве Украины в НАТО в обмен на возвращение России территорий безумна, и комментировать здесь нечего, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что вероятность присоединения Украины к враждебному России Североатлантическому альянсу была одной из причин конфликта.

В западных СМИ снова гуляет безумная идея членства неонацистской Украины в каком-то обновленном НАТО в обмен на остатки возвращаемых нам территорий... Тут и комментировать нечего написал Медведев в своем Telegram-канале

Однако зампред СБ РФ отметил, что иную ситуацию представляет вариант, при котором под возвращаемыми России землями можно "понимать всю Украину, за исключением Галиции".

Ранее замглавы МИД РФ Серей Рябков заявил, что Россия не приемлет даже квазичленства Украины в НАТО и какие-либо другие "креативные" решения ее вхождения в альянс недопустимы.

WSJ со ссылкой на источники утверждала, что зять и посланник американского президента Джаред Кушнер вел закрытые переговоры, на которых на протяжении нескольких месяцев обсуждал идею предоставить Украине членство в НАТО взамен на территориальные уступки.