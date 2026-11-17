Рябков: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

Москва не намерена идти на попятную в ситуации с Украиной, заявил Рябков Рябков: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

Москва17 ноя Вести.Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Категорически неприемлемо сказал Рябков, отвечая на вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс

Как отметил он, некоторые заявления оппонентов свидетельствуют о сохранении надежд на то, что Москва отступит от ранее обозначенных требований.

Сохраняется ни на чем не основывающееся представление, что Россия даст задний ход, пойдет на попятную. Не пойдет подчеркнул замглавы МИД России

Он добавил, что РФ добьется своих целей либо политическими, либо военными методами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине хочет добиться долгосрочного мира, а не временного перемирия.