Рябков заявил, что Россия не видит большой разницы между ЕС и НАТО Рябков: Россия не видит большой разницы между Евросоюзом и НАТО

Москва20 ноя Вести.Россия не видит существенных различий между Евросоюзом (ЕС) и НАТО с учетом милитаризации ЕС и его антироссийского курса. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы вступления Украины в Евросоюз.

По словам дипломата, Москва обращала внимание европейских стран на усиление оборонной составляющей ЕС и его стремление играть более значимую роль в сфере безопасности.

Мы неоднократно доводили до сведения наших оппонентов, в том числе в Евросоюзе, что с учетом все более агрессивного позиционирования этой группировки на мировой арене и его ярко выраженного антироссийского курса и претензии на значимую роль в сфере обороны и безопасности, продолжающуюся милитаризацию Евросоюза и отдельных стран, разницы большой между НАТО и ЕС мы не видим сказал Рябков

В связи с этим российская сторона рассматривает политику объединения с точки зрения возможных рисков для собственной безопасности, уточнил он. Замминистра подчеркнул, что отношения с ЕС и НАТО должны строиться с учетом принципа неделимости безопасности, согласно которому ни одна сторона не должна укреплять свою защищенность за счет других государств.

Рябков также указал, что РФ не приемлет даже квазичленства Украины в НАТО. По его словам, любая опция вхождения страны в альянс недопустима.