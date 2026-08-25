Песков сделал заявление о размещении воинских контингентов НАТО на Украине Песков: размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо

Москва25 авг Вести.Возможное размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал намерение стран "коалиции желающих" направить военные силы на Украину после завершения военного конфликта.

Мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым сказал Песков журналистам

Он также отметил, что оговорка про размещение военных на Украине "после завершения конфликта" ничего не меняет.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что собравшаяся в Киеве "коалиция желающих" решила продолжить военную поддержку Украины, тем самым подписав ей смертный приговор.