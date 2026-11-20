Кушнер обсуждал идею о членстве Украины в НАТО в обмен на Донбасс WSJ: Кушнер обсуждал членство Украины в НАТО в обмен на территории

Москва20 ноя Вести.Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, в последние месяцы обсуждал идею предоставления Украине членства в НАТО в обмен на уступки территорий. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Как отмечается в публикации, ранее этот вариант считался маловероятным, однако недавно он обсуждался в ходе закрытых переговоров с европейскими чиновниками, а также со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Кушнер обсуждал эту тему с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Европы в Дублине, а также в ходе встречи в ОАЭ с участием делегаций Украины, США и России.

Американская сторона рассматривала два возможных сценария: отказ Киева от Донбасса в обмен на вступление в НАТО и заморозку конфликта по текущей линии фронта, а также предоставление Украине гарантий безопасности. При этом Москва ранее заявляла, что отказ Украины от планов по вступлению в Североатлантический альянс является одним из ключевых условий для начала переговоров.

Издание отмечает, что степень серьезности, с которой переговорщики из США рассматривают эти идеи, неясна. Также неизвестно, изменил ли Трамп свою позицию по этому вопросу. Ранее он соглашался с оценкой руководства Пентагона о том, что членство Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года являются нереалистичными, подчеркивается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва тысячу раз говорила о неприемлемости вступления Украины в НАТО, но на Западе на это "плевать хотели".