Путин напомнил, что Россия не приемлет вступление Украины в НАТО Путин: РФ тысячу раз говорила о неприемлемости вступления Украины в НАТО

Москва19 ноя Вести.Москва тысячу раз говорила, что для нее неприемлемо вступление Украины в НАТО, но на Западе на это "плевать хотели". Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Глава государства напомнил, что Украина прописала в декларации о независимости свой нейтральный статус.

Когда Украина получила свою независимость, в декларации о независимости было прописано, что Украина – нейтральное государство. Вдруг бум – вступление в НАТО и со стороны НАТО, и со стороны самой Украины после госпереворота. Мы ж тысячу раз сказали: "Подождите, не надо. Вот это для нас неприемлемо". Простите за моветон, плевать хотели на наше мнение, потому что считали, что с Россией уже не о чем договариваться, надо просто давить. Вот довели, это давление дошло до боевых действий и до войны объяснил Путин

Также президент отметил, что Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб безопасности России.