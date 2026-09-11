Путин: участие России в G8 никогда не было полноценным Путин: членство России в G8 не было полноценным

Москва11 сен Вести.Членство России в "Большой восьмерке" (G8) никогда не было полноценным, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистами.

Вот они включили нас когда-то в восьмерку. Но ведь я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Я это все прекрасно видел подчеркнул Путин

Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что у Запада всегда существовала идея "держать Россию при себе" в "Большой восьмерке", но не в качестве равноправного партнера. Даже после вступления России в G8 ее членство оставалось неполноценным.

Между тем президент США Дональд Трамп признался, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине. Бывший американский президент Барак Обама и еще несколько лидеров стран НАТО не хотели видеть Россию за одним столом, отметил Трамп.