Посол Степанов: Россия не заинтересована в возобновлении формата G8

Посол РФ заявил, что Москва не заинтересована в возобновлении формата G8 Посол Степанов: Россия не заинтересована в возобновлении формата G8

Москва4 сен Вести.Восстановление формата "Большой восьмерки" (G8) не интересует Россию. Об этом рассказал российский посол в Канаде Олег Степанов.

Он добавил, что формат Группы семи (G7) существует исключительно ради своего существования.

"Восьмерки" более не существует. Оно и к лучшему. Интереса к ее восстановлению у нас нет сообщил посол агентству The Canadian Press

По его словам, в современных международных отношениях наибольшим авторитетом обладают Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, а также Группа двадцати (G20).

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва не была равноправными партнерами со странами "Большой восьмерки".

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что сохранение России в составе "Большой восьмерки" могло бы предотвратить конфликт на Украине.