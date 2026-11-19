Путин: Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб России

Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб РФ, заявил Путин Путин: Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб России

Москва19 ноя Вести.Москва признает, что Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб безопасности России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский лидер Владимир Путин.

Как обратил внимание глава государства, никто не хочет обсуждать безопасность России.

Мы признаем, что и Украина имеет право на безопасность так же, как и Россия. Просто безопасность России никто не хочет обсуждать. А это существенный момент для нас, мягко говоря сказал Путин

Как отметил российский лидер, РФ стремится к установлению долгосрочного мира на Украине. По словам президента, речь идет о договоренностях, которые были бы устремлены в будущее.