Путин: требования РФ по европейской безопасности досконально не формулировались Путин: требования РФ по европейской безопасности досконально не формулировались

Москва19 ноя Вести.Требования России по европейской безопасности досконально не формулировались, но все они законные, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Россия готова к компромиссам, но лишь в том случае, если Украина и ее европейские партнеры осознают текущие реалии и выразят готовность мирно урегулировать конфликт, добавил он.

Что касается наших требований и так далее, мы их так уж досконально не формулировали, но это вопрос законный, конечно сказал президент России

Ранее Владимир Путин отмечал, что сейчас Украина и Европа не готовы к компромиссам и договоренностям о прекращении боевых действий, поскольку не изменили свою антироссийскую линию.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что формирование новой архитектуры безопасности в Европе даст европейцам не только долгосрочный мир, но и возможность получить дешевую энергию на фоне усиливающихся проблем региона.