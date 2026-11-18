Москва18 нояВести.Сделка по безопасности в Европе, за которую выступает президент США Дональд Трамп, принесет Европе долгосрочный мир и дешевую энергию, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал инициативы президента Трампа в соцсети X.
"Большая, прекрасная" сделка президента Трампа в сфере европейской безопасности обеспечит Европе долгосрочную безопасность и более дешевую энергию на фоне миграционного кризиса, экономического упадка и социальных волненийнаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев заявил, что усилия Дональда Трампа и президента России Владимира Путина ведут к разрешению имеющихся разногласий, в том числе по новой архитектуре безопасности в Европе.