Дмитриев: сделка Трампа по безопасности в Европе даст ей дешевую энергию

Дмитриев объяснил, какую пользу Европе принесет сделка Трампа по безопасности Дмитриев: сделка Трампа по безопасности в Европе даст ей дешевую энергию

Москва18 ноя Вести.Сделка по безопасности в Европе, за которую выступает президент США Дональд Трамп, принесет Европе долгосрочный мир и дешевую энергию, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал инициативы президента Трампа в соцсети X.

"Большая, прекрасная" сделка президента Трампа в сфере европейской безопасности обеспечит Европе долгосрочную безопасность и более дешевую энергию на фоне миграционного кризиса, экономического упадка и социальных волнений написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что усилия Дональда Трампа и президента России Владимира Путина ведут к разрешению имеющихся разногласий, в том числе по новой архитектуре безопасности в Европе.