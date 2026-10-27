Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у Трампа подходу к конфликту на Украине

Дмитриев заявил, что Европе есть чему поучиться у Трампа в вопросе Украины Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у Трампа подходу к конфликту на Украине

Москва27 окт Вести.Европейскому союзу (ЕС) и Великобритании стоит перенять подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент [США Дональд] Трамп и его команда последовательно выступают за то, чтобы гуманитарный подход и миротворчество взяли верх над разжиганием войны. Бюрократам из ЕС и Великобритании есть чему поучиться у такого подхода написал Дмитриев в соцсети X

Поводом для заявления стала достигнутая при участии США договоренность о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Дмитриев также отметил участие первой леди США Мелании Трамп в организации гуманитарного прекращения огня.

Ранее ВС РФ прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины.