Москва23 октВести.Мелания Трамп занимается важной миссией по установлению мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал заявление Белого дома, что первой леди удалось добиться прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.
Первая леди Мелания Трамп продолжает свою важнейшую гуманитарную миссию и деятельность по установлению миранаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев заявил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном будет последовательно и активно продолжаться, несмотря на попытки европейских политиков этому помешать.