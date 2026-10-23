Москва23 окт Вести.Мелания Трамп занимается важной миссией по установлению мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал заявление Белого дома, что первой леди удалось добиться прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

Первая леди Мелания Трамп продолжает свою важнейшую гуманитарную миссию и деятельность по установлению мира написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном будет последовательно и активно продолжаться, несмотря на попытки европейских политиков этому помешать.