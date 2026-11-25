Москва25 ноя Вести.Команда президента США Дональда Трампа продолжает миротворческие и гуманитарные усилия, которые носят жизненно важный характер, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Команда президента Трампа продолжает свои жизненно важные миротворческие и гуманитарные усилия говорится в публикации Дмитриева в соцсети X

Так он прокомментировал сообщение о том, что американский лидер на мероприятии в Белом доме поблагодарил от имени всей Америки свою супругу Меланию Трамп за работу по украинскому треку.

Ранее Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках, организованная при ее участии, откроет дорогу к полноценному урегулированию украинского конфликта. Также она сообщила, что ей хотелось бы добиться нового перемирия между Россией и Украиной до Рождества.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра напротив Херсона, который контролируют ВСУ. Президент России Владимир Путин ранее отметил вклад Мелании Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на помощь гражданскому населению.