Первая леди США надеется на новое перемирие на Украине до Рождества Мелания Трамп допустила новое перемирие на Украине до Рождества

Москва21 ноя Вести.Россия и Украина смогут договориться о новом прекращении огня до Рождества. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп в эфире программы The Five на телеканале Fox News.

Супруга Дональда Трампа на вопрос о рождественских пожеланиях сообщила, что прежде всего хотела бы установления мира во всем мире.

Мне бы очень хотелось видеть больше перемирий. Мы могли бы добиться этого очень быстро, если и Украина, и Россия уже готовы к переговорам. Так что, возможно, у нас будет еще одно прекращение огня до Рождества сказала она

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание, что первая леди США сыграла координирующую роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. В городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка из-за действий ВСУ.

Для проведения операции российские военные с 04.00 мск 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении и разминировали дорогу в Алешки. 30 октября в город доставили гуманитарную помощь. Жителям, пожелавшим покинуть населенный пункт, предоставили такую возможность.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова по итогам миссии сообщила, что режим прекращения огня соблюдался полностью, а сама операция прошла без происшествий.

Ранее Песков также указывал на возможность проведения гуманитарной миссии в Константиновке. Однако украинская сторона до сих пор не дала сигналов о готовности к этому.