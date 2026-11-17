РФ не получила сигналов от Киева по вопросу гуманитарной миссии в Константиновке Песков: Украина молчит по вопросу гуманитарной миссии в Константиновке

Москва17 ноя Вести.Россия до сих пор не услышала со стороны Украины каких-то слов готовности на проведение гуманитарной миссии в Константиновке. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также сообщил, что опыт взаимодействия российского омбудсмена Яны Лантратовой с первой леди США Меланией Трамп, полученный в ходе организации гуманитарной миссии в Алешках, будет полезным, и нельзя исключать, что этот вопрос будет затрагиваться в ходе общения президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Китае.

Мелания Трамп стояла у истоков этого гуманитарного процесса. И, конечно, уже есть определенный наработанный опыт с ее командой у нашего омбудсмена Лантратовой. Поэтому, конечно, этот опыт пригодится. Но мы до сих пор не слышали каких-то слов готовности на эту миссию со стороны Украины. Но, безусловно, безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет затрагиваться сказал Песков

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия постоянно озвучивает инициативы, направленные на сохранение жизни мирного гражданского населения в зоне проведения спецоперации, однако Украина зачастую их отторгает.