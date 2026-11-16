Москва16 ноя Вести.Россия постоянно озвучивает инициативы, направленные на сохранение жизни мирного гражданского населения в зоне проведения спецоперации, однако Украина зачастую их отторгает. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что международное гуманитарное право предполагает необходимость защищать, оберегать мирное население и не допускать страданий среди гражданских лиц.

Инициативы с российской стороны звучат постоянно и направлены на сохранение жизни гражданского населения… То есть Россия идет на то, чтобы независимо от настроения людей, дать им возможность жить, дать им возможность покинуть территорию. Чего мы не видим с украинской стороны – даже прямые инициативы, предложения, которые идут на разных уровнях, зачастую вызывают неприятие украинской стороны и отсутствие действий, которые были бы направлены на то, чтобы сохранить жизнь гражданскому населению, дать возможность им жить так, как они считают нужным сообщил Мирошник

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил проведение гуманитарной миссии в городе Константиновка ДНР на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Американские переговорщики поддержали инициативу российского лидера.