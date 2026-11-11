Мирошник обратил внимание на противоречия в действиях Киева Мирошник назвал действия Украины в вопросе мира "ритуальным танцем" перед США

Москва11 ноя Вести.Украина, с одной стороны, заявляет о стремлении к миру, а с другой – исполняет ритуальный танец перед американцами, чтобы те выделили деньги, обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он ответил на комментарии журналиста, что Украина тянет время и изображает переговорный процесс.

На мой взгляд, да. Украина, знаете, исполняет как бы ритуальный танец перед американцами... У них немного поменялся, конечно, настрой после выборов, промежуточных выборов в Соединенных Штатах. То есть они, конечно же, ждут прихода демократов, ждут влияния демократического Конгресса США на процессы и ждут, конечно, выделения новых денег и прочее. Поэтому, знаете, эти два тренда, которые между собой как-то плохо сочетаются: стремление к миру и выделение новых денег. Денег на войну, денег на продолжение войны, на вооружение, на ракеты, на ПВО, на все, что угодно сказал Мирошник

Дипломат указал, что аналогично действуют и страны Европы.

Заметьте, 30 сентября европейцы сделали аналогичную вещь. То есть Еврокомиссия, она подтвердила выделение еще 45 млрд евро на следующий 2027-й год. А команда европейцев приехала говорить о чем? О мире. Ребят, вы только что выделили 45 млрд добавил он

Ранее Мирошник высказал мнение, что Евросоюз стремится подключиться к трехсторонним переговорам Москвы, Вашингтона и Киева, поскольку не хочет, чтобы урегулирование украинского кризиса шло при посредничестве США.