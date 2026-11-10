Мирошник: ЕС не желает, чтобы украинское урегулирование шло под контролем США Мирошник: Евросоюз не хочет, чтобы украинское урегулирование шло под эгидой США

Москва10 ноя Вести.Страны Евросоюза не хотят, чтобы украинское урегулирование при посредничестве Соединенных Штатов куда-либо продвигалось, а потому всячески стремятся принять участие в трехсторонних переговорах между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил в беседе с "Известиями" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Европа стремится всячески поучаствовать [в трехсторонних переговорах], но с одной единственной целью: ей не хочется, чтобы под эгидой США шел переговорный процесс и урегулирование куда-то двигалось сказал дипломат

При этом посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что пока со стороны Европы не видно усилий, направленных на мирное разрешение конфликта на Украине.

Выделяются колоссальные деньги, запускаются линии по производству вооружений, идет наращивание колоссальных бюджетов, направленных на военно-промышленный комплекс отметил Мирошник

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американской администрации Стив Уиткофф проведут встречи с европейскими партнерами перед началом трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. По словам Кушнера, это необходимо, чтобы продолжить тесные консультации и координацию действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины.

Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной по украинскому урегулированию запланированы на 10-11 ноября, они пройдут в Абу-Даби.