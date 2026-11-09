Кушнер и Уиткофф встретятся с партнерами из Европы перед переговорами в Абу-Даби

Кушнер и Уиткофф встретятся с партнерами из ЕС и НАТО до переговоров в Абу-Даби Кушнер и Уиткофф встретятся с партнерами из Европы перед переговорами в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американской администрации Стив Уиткофф проведут встречи с европейскими партнерами перед началом трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

Перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием Украины и России в Абу-Даби спецпосланник президента США по миротворческим миссиям и я встретимся с партнерами с Украины, из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии сообщил Кушнер

По его словам, это нужно, чтобы продолжить тесные консультации и координацию действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины.

Мы надеемся, что эти обсуждения приведут к выявлению точек соприкосновения, продвинут вперед практические решения и укрепят импульс движения к следующему этапу переговоров написал Джаред Кушнер в соцсети

Ранее стало известно, что российская делегация уже вылетела в Абу-Даби. В состав делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.