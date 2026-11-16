Москва16 ноя Вести.Российские военнослужащие, рискуя жизнью, выводят мирных жителей из зоны боевых действий на харьковском и донецком направлениях. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что украинские граждане уже поняли, что российские военные, в отличие от боевиков ВСУ, приходят с помощью, а не принуждают их покинуть свои дома.

[Наши военные] зачастую, рискуя своей жизнью, просто выводят людей что на харьковском направлении, что на донецком… Здесь уже как-то однозначно воспринимается. То есть российские войска именно выступают в качестве людей, которые беспокоятся, спасают, выводят из зоны военных действий. И гражданские это прекрасно знают. Люди, украинские граждане, это прекрасно знают. Они знают, что если приходит украинский боевик, то жди от него либо принуждения куда-то выйти, либо еще чего-нибудь. Русские приходят с продуктами питания, водой, медикаментами и обеспечивают выход людей на ту сторону, куда они хотят выйти сказал Мирошник

Ранее дипломат заявил, что большое количество жителей Константиновки, нуждающихся в эвакуации, отказались выезжать на территорию Украины.