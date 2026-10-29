Москва29 окт Вести.Украинская сторона не позволяет мирным жителям покидать зоны боевых действий, буквально дронами вынуждая граждан идти на заминированную территорию. Об этом ИС Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

У Украины установка такая, что никакие гражданские не должны переходить на территорию, контролируемую российскими войсками. А потом, когда люди уже собираются выходить и самостоятельно формируются в группы, пытаясь найти себе коридор для выхода на подконтрольную РФ сторону, то их либо дронами гонят на минные поля, обстреливают из артиллерии, либо просто дронами атакуют пояснил он

При этом, указал Мирошник, впоследствии украинская пропаганда распространяет кадры расправ над мирными гражданами, обвиняя в атаках Вооруженные силы России (ВС РФ).

Пропаганда, как правило, не отличается какой-то тонкостью и избирательностью. Она рассчитана на то, что люди верят наглой лжи, громкому крику, разделению мира на черное и белое добавил Мирошник

Ране посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что выделенные Нидерландами 500 миллионов евро для Украины в значительной доле пойдут на продолжение кровопролития и террористической войны, а остальное будет разворовано.