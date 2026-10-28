Москва28 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выделенные Нидерландами 500 миллионов евро для Украины в значительной доле пойдут на продолжение кровопролития и террористической войны, а остальное будет разворовано. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

Вот Нидерланды из собранных налогов отлистывают уже 500 миллионов евро (Украине — Прим. ред.), которые в значительной доле пойдут на продолжение кровопролития и террористической войны, а остальное разворовано сказал Мирошник

По его словам, европейские государства, куда с гастролями приезжает Владимир Зеленский, должны понимать: их правители заставят граждан раскошелиться на значительный "украинский гонорар". При этом налогоплательщиков об этом не спрашивали и не собирались.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на пресс-конференции с Зеленским в Гааге объявил о новом пакете военной помощи Украине на зимний период в размере 500 миллионов евро, включая средства ПВО и беспилотники. Он также сообщил о планах направить Киеву еще 1,2 миллиарда евро в течение трех лет на энергетику, обеспечение питьевой водой, гуманитарную помощь, здравоохранение и разминирование. Мирошник отметил, что эти суммы были бы не лишними в системе здравоохранения или образования самих Нидерландов.