Москва6 окт Вести.Страны Запада выделяют Украине колоссальные средства не для ее развития, а исключительно для использования страны в качестве разрушительного "тарана" против России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он напомнил, что Украина наконец озвучила цену своего противостояния с Россией: по признанию премьера Сергея Корецкого, военные нужды обходятся Киеву в колоссальные 155 миллиардов долларов ежегодно.

Наконец-то Украина устами своего премьера [Сергея Корецкого] призналась в том, сколько стоит ей война с Россией - 155 млрд долларов в год. За четыре года там миллиардов на 600? Привезли денег для того, чтобы угробить Украину, сотни тысяч людей положить, разнести все в пух и прах. А я напомню, до этого там несколько десятков миллиардов было выделено под самые жесточайшие условия. С 1991-го по 2014-й не платил никогда Запад за процветающую Украину. Он давал подачки, крохи, и на эти крохи требовал спеть, станцевать и лежа попрыгать, а сейчас, пожалуйста, - 600 млрд. Вот представляете, если бы в Украину было вкачано тогда $600 млрд, я думаю, что там на деревьях вместо листиков доллары бы росли. Но никто же этого никогда не делал, а отдавали только на то, чтобы Украина была исключительно тараном против России заявил Мирошник

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит финансирования военных нужд Киева, сложившийся в 2026 году, составляет $8 млрд. Покрыть его Еврокомиссия не сможет. По его словам, за счет экономии и перераспределения расходов Украина покроет более $7 млрд из этой потребности. Еще $12 млрд "рассчитывают найти совместными усилиями", заверил министр.