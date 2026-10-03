Москва3 окт Вести.Украина представляет собой полностью внешнеуправляемую структуру, а около 90% происходящих там процессов финансируются Западом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству РИА Новости.

Украина является абсолютно внешнеуправляемой структурой, государствоподобное образование ... На 90% все финансируется извне сказал он

Дипломат отметил, что недавно украинский премьер Сергей Корецкий оценил стоимость войны в 155 миллиардов долларов. По словам Мирошника, эта сумма составляет примерно три четверти или четыре пятых ВВП Украины, поэтому страна, как считает дипломат, не способна самостоятельно обеспечивать такие расходы.

Мирошник добавил, что тот, кто оплачивает происходящее, фактически контролирует и реальные процессы, реализуемые на Украине.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече так называемой Карпатской инициативы на курорте Буковель заявил, что дефицит бюджета Украины достиг "космического" уровня.