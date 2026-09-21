Мирошник заявил, что стратегия Киева сводится к созданию катастрофы Мирошник рассказал о попытках Киева создать гуманитарную катастрофу на деньги ЕС

Москва21 сен Вести.Военная стратегия Украины заключается в создании гуманитарной катастрофы с помощью денег Европейского союза (ЕС). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что киевский режим благодаря Западу заполучил высокотехнологичное оружие в огромном количестве и использует его в террористических целях.

Это создание вручную гуманитарной катастрофы. К сожалению, мы это видим: Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и ЛНР, некоторые территории Белгородской области. Это такая стратегия, которую Украина примерила на себя и активно ее использует сказал Мирошник

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина совершенствует свое оружие при непосредственном участии западных спонсоров.