Нидерланды выделят Украине €500 млн на ПВО и дроны Премьер Нидерландов объявил о новом "зимнем" пакете помощи Киеву

Москва28 окт Вести.Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на €500 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники. Об этом заявил премьер-министр страны Роб Йеттен на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Гааге.

Йеттен также сообщил о выделении €1,2 млрд на невоенную поддержку Киева в течение ближайших трех лет. Средства направят на энергетику, гуманитарные программы и лекарства.

По приведенным данным, в 2026 году Нидерланды уже направили Украине €3 млрд военной помощи.