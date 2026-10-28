Зеленский: Украина ежемесячно получала в среднем 12 ракет к Patriot в 2026 году

Зеленский раскрыл, сколько ракет к Patriot в месяц получает Украина Зеленский: Украина ежемесячно получала в среднем 12 ракет к Patriot в 2026 году

Москва28 окт Вести.В 2026 году на Украину в среднем поступало по 12 ракет в месяц для систем Patriot, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Но в некоторых случаях, особенно с Patriot, это большой вызов. 12 ракет в месяц в среднем — вот, что мы получаем в 2026 году отметил он

По словам Зеленского, Киев прорабатывает альтернативные способы получения ракет, в том числе через европейских партнеров.

26 октября украинский лидер обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в том, что в течение месяца тот не утверждает решения о поставках на Украину ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Зеленский сообщил, что поручил повторно обсудить этот вопрос с американской стороной.

Ранее он призвал США разблокировать поставки ракет для Patriot.

Незадолго до этого спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине приходится просить у западных партнеров по несколько ракет-перехватчиков для защиты отдельных объектов. По его словам, в Европе достаточно государств, способных передать Киеву перехватчики для Patriot, среди них Испания, Польша, Румыния, Германия и Нидерланды.