Москва7 окт Вести.В Министерстве обороны Нидерландов признали, что военная помощь киевскому режиму негативно влияет на боеготовность собственных вооруженных сил. Комментарий ведомства приводит Military Watch Magazine.

Журналисты добавляют, опыт Амстердама характерен для всей Европы и ясно показывает, что многолетняя поддержка Киева выявила ограниченность как арсеналов, так и производственных мощностей НАТО.

По данным Министерства обороны Нидерландов, военная помощь, оказываемая Нидерландами Украине, существенно влияет на боеготовность голландских вооруженных сил и затрудняет выполнение страной задач по наращиванию военного потенциала НАТО. Это признание свидетельствует о растущей напряженности в вопросе предоставления военной техники Украине и поддержания национальных запасов на уровне, необходимом для ведения крупного конфликта с применением обычных вооружений говорится в публикации

Уточняется, что Нидерланды уже предоставили военную помощь ВСУ на сумму около 11,7 миллиарда евро, значительная часть этих денег ушла на артиллерийские снаряды.

Ранее сообщалось, что Минобороны Нидерландов передало контракты на сумму не менее 200 миллионов евро, предусматривающие поставку вооружения Украине, предпринимателю Мартейну Валравену, на котором оказались записаны фирмы-банкроты.