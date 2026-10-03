Нидерланды доверили военный заказ для Киева на €200 млн бизнесмену-банкроту FTM: Нидерланды передали военный заказ для Украины на €200 млн банкроту

Москва3 окт Вести.Министерство обороны Нидерландов передало контракты на сумму не менее 200 миллионов евро, предусматривающие поставку судов и вооружения для Украины, предпринимателю Мартейну Валравену, выяснил портал Follow the Money (FTM) по итогам собственного расследования.

Бизнесмен получил этот заказ, несмотря на наличие крупных долгов, фирм-банкротов и уголовного расследования в отношении аффилированной с ним оружейной компании, говорится в публикации.

Посредник продолжал участвовать в поставках даже после того, как у этой фирмы отозвали лицензию на торговлю оружием.

Принадлежащая Валравену компания United Shipyards не владеет верфью и размещает заказы на суда, аккумуляторы, датчики и двигатели у профильных производителей. Посредник наладил связи, в частности, с испанской судостроительной компанией Aresa Shipyard и нидерландским поставщиком вооружений DTS Armory.

Однако у DTS Armory возникли сложности с лицензией на торговлю оружием: компания оказалась фигурантом уголовного дела о подделке документов при приобретении боеприпасов. В этих документах конечным получателем значилось Министерство обороны Нидерландов, хотя ведомство таких заказов не делало.

По данным FTM, боеприпасы в конечном итоге попали к коммерческим фирмам в США и в Польше. После аннулирования разрешения у DTS Armory Минобороны одобрило передачу контракта другой фирме — Aurexys, также аффилированной с Валравеном, говорится в статье.

В письме парламенту по этому поводу оборонное ведомство пояснило, что Aurexys — это "другое юридическое лицо, способное самостоятельно заключать договоры".

Таким образом, разрыв с DTS Armory не привел к прекращению сотрудничества министерства с Валравеном. Однако и у Aurexys возникли проблемы.

FTM узнал, что в июне 2026 года компания заявила в суде о невозможности продолжать предпринимательскую деятельность: процесс оформления необходимых разрешений застопорился, так как Валравен не представил документ, подтверждающий его надежность. Портал не уточнил, какие именно разрешения имелись в виду.

Между тем, ранее статс-секретарь Министерства обороны Дерк Босвейк оправдывал передачу заказов Aurexys именно наличием у нее необходимых разрешений.

В то же время между компаниями Валравена и производителями военной техники вспыхнули конфликты по поводу оплаты. Согласно данным FTM, сотрудники ряда предприятий месяцами работали без оплаты, а бизнесмен выставлял поставщикам большие финансовые претензии и угрожал судебным арестом их имущества. Из-за этих платежных споров заказанные Нидерландами для Украины суда несколько месяцев простаивают на хранении.

Министерство обороны Нидерландов было не в курсе судебного решения по разрешениям Aurexys, и после соответствующих вопросов журналистов пообещало разобраться в ситуации, сказано в статье.

В ведомстве заявили, что большая часть заказанных вооружений уже поставлена, а задержки связаны с особенностями международных экспортных процедур.

Между тем, заместитель министра иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи 2 октября сообщил, что Будапешт не намерен направлять на Украину боевую технику и военнослужащих.