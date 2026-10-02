Замглавы МИД Венгрии Велкеи: Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военных

МИД Венгрии заявил, что Будапешт не намерен отправлять оружие и военных Киеву Замглавы МИД Венгрии Велкеи: Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военных

Москва2 окт Вести.Венгерские власти не собираются направлять военнослужащих и боевую технику на Украину, заявил в интервью агентству Bloomberg заместитель министра иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи.

По его словам, Будапешт ограничит поддержку Киева поставками энергоносителей, а также гуманитарной помощью.

Ни солдат, ни оружия. Решение отвечает интересам Венгрии обеспечить мир в стране. Для нас это крайне важно подчеркнул он

Как отмечает агентство, такая позиция свидетельствует о натянутых отношениях Венгрии с Украиной. При этом Велкеи отметил, что сохраняет оптимизм насчет дальнейшего сближения двух стран. Он пояснил, что следующие шаги последуют после того, как украинский парламент примет законы о правах закарпатских венгров.

Власти Украины в 2017 году приняли закон об образовании, который обязал украинские школы для нацменьшинств, включая венгерские, перейти на преподавание на украинском языке с 5-го класса. Будапешт считает это угрозой национальной идентичности 150-тысячной венгерской общины Закарпатья и с тех пор требует от Киева вернуть образовательные права меньшинств.

В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении всеобъемлющего соглашения с Киевом о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье.