Москва2 октВести.Венгерские власти не собираются направлять военнослужащих и боевую технику на Украину, заявил в интервью агентству Bloomberg заместитель министра иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи.
По его словам, Будапешт ограничит поддержку Киева поставками энергоносителей, а также гуманитарной помощью.
Ни солдат, ни оружия. Решение отвечает интересам Венгрии обеспечить мир в стране. Для нас это крайне важноподчеркнул он
Как отмечает агентство, такая позиция свидетельствует о натянутых отношениях Венгрии с Украиной. При этом Велкеи отметил, что сохраняет оптимизм насчет дальнейшего сближения двух стран. Он пояснил, что следующие шаги последуют после того, как украинский парламент примет законы о правах закарпатских венгров.
Власти Украины в 2017 году приняли закон об образовании, который обязал украинские школы для нацменьшинств, включая венгерские, перейти на преподавание на украинском языке с 5-го класса. Будапешт считает это угрозой национальной идентичности 150-тысячной венгерской общины Закарпатья и с тех пор требует от Киева вернуть образовательные права меньшинств.
В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении всеобъемлющего соглашения с Киевом о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье.