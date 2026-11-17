Рютте: НАТО пока не выполнила планы поставок оружия Киеву на 2026 год

НАТО не хватает денег на закупку оружия для Украины, признал Рютте Рютте: НАТО пока не выполнила планы поставок оружия Киеву на 2026 год

Москва17 ноя Вести.НАТО не хватает денег на закупку оружия для киевского режима, которое альянс пообещал ему предоставить, признал на встрече с журналистами в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте.

Он уточнил, что НАТО пока не выполнила поставленную на 2026 год задачу предоставить Киеву оружие на 70 млрд долларов.

70 миллиардов долларов - обширная цель. Да, НАТО пока не хватает пары миллиардов долларов сказал Рютте

Также он напомнил, что европейцы должны были закупить у США для Украины вооружения по программе PURL на сумму в 12-15 миллиардов долларов, но пока смогли приобрести оружие лишь на 10 миллиардов.

Ранее издание Rapporteur сообщило, что НАТО за 10 лет потратила более 90% всех средств, которые были выделены для Комплексного пакета помощи Украине (CAP).

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский начал угрожать своим иностранным спонсорам, что проверит, насколько хорошо они помогают ему в украинском конфликте. До этого он жаловался, что Украина "недополучила" 16 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов, которую они обещали.