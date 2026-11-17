Москва17 нояВести.НАТО не хватает денег на закупку оружия для киевского режима, которое альянс пообещал ему предоставить, признал на встрече с журналистами в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте.
Он уточнил, что НАТО пока не выполнила поставленную на 2026 год задачу предоставить Киеву оружие на 70 млрд долларов.
70 миллиардов долларов - обширная цель. Да, НАТО пока не хватает пары миллиардов долларовсказал Рютте
Также он напомнил, что европейцы должны были закупить у США для Украины вооружения по программе PURL на сумму в 12-15 миллиардов долларов, но пока смогли приобрести оружие лишь на 10 миллиардов.
Ранее издание Rapporteur сообщило, что НАТО за 10 лет потратила более 90% всех средств, которые были выделены для Комплексного пакета помощи Украине (CAP).
Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский начал угрожать своим иностранным спонсорам, что проверит, насколько хорошо они помогают ему в украинском конфликте. До этого он жаловался, что Украина "недополучила" 16 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов, которую они обещали.