НАТО не хватает денег на Украину Politico: НАТО не хватает €7 млрд для военной помощи Украине

Москва8 ноя Вести.Страны-члены НАТО договорились предоставить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и такую же сумму в 2027 году. При этом оказалось, что Североатлантическому альянсу не хватает 7 миллиардов евро. Это существенно затруднит закупку Украиной средств борьбы с российскими ракетами и беспилотниками, пишет Politico.

Дефицит включает в себя невыплаченные средства в размере 1,9 миллиардов евро за поставки американского оружия за европейские деньги в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины. Существует вероятность невыполнения союзниками целевых показателей на 2026 год, так как многие европейские столицы сталкиваются с финансовыми трудностями.

Пропажа денежных средств подчеркивает растущие трудности, с которыми сталкиваются правительства стран-союзников в дальнейшем финансировании Украины. Дипломат НАТО заявил, что наблюдается некоторая усталость со стороны крупнейших доноров, которые неоднократно финансировали пакеты мер написало издание

Тем временем в Евросоюзе обостряются разногласия из-за необходимости найти средства на кредит Украине.

Ранее сообщалось, что США предлагают выстроить новую систему безопасности в Европе с участием России и НАТО. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о пяти условиях для создания такой системы.