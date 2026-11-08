ТАСС: объем помощи Киеву от Запада с 2022 года достиг почти $212 млрд

Киевский режим с 2022 года получил из-за рубежа почти $212 млрд помощи ТАСС: объем помощи Киеву от Запада с 2022 года достиг почти $212 млрд

Москва8 ноя Вести.Страны Запада и международные организации с февраля 2022 года направили Киеву в качестве прямой финансовой поддержки почти 212 миллиардов долларов. Это следует из подсчетов ТАСС, подготовленных на основе информации от Министерства финансов Украины.

Эти средства, оформленные как гранты и займы, поступили напрямую в украинский бюджет.

Уточняется, что при подсчете не учитывалась военная помощь: поставки вооружения, техники, боеприпасов, снаряжения, передача разведданных, а также обучение подразделений украинской армии.

Кроме этого, методика подсчета исключала взносы в программу "приоритетных потребностей Украины" (PURL), через которую европейские страны приобретают для киевского режима вооружение американского производства.

Крупнейшим донором стал Европейский союз, выделивший более 85 миллиардов долларов. США наиболее активно оказывали финансовую помощь в период работы администрации Джо Байдена (2021–2025 гг.). За это время Вашингтон успел передать Киеву 30,2 миллиарда долларов, говорится в публикации.

С февраля 2022 года От Международного валютного фонда (МВФ) Украина получила около 15,6 миллиарда долларов, от Японии — 10,3 миллиарда, от Канады — 6,2 миллиарда.

Всемирный банк и Великобритания перевели на нужды киевского режима 6,1 и 3,8 миллиарда долларов соответственно.

Ранее газета Financial Times сообщила, что представители Демпартии США, получившие контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов, начали готовить новый пакет военной помощи Украине в размере около 15 миллиардов долларов.