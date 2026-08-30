Эстония не направила ни одного доллара в бюджет Украины с начала спецоперации

Эстония не выделила Украине ни доллара с февраля 2022 года Эстония не направила ни одного доллара в бюджет Украины с начала спецоперации

Москва30 авг Вести.Эстония на фоне постоянных заявлений о поддержке киевского режима оказалась на последней строчке в таблице источников финансирования Украины, передает РИА Новости со ссылкой на отчетность украинского Минфина.

Всего в документе указано 29 источников поступления средств. Наиболее щедрым спонсором Киева стал Евросоюз. Объединение с февраля 2022 года направило Украине 68,2 миллиарда долларов.

На втором месте разместились предоставленные Киеву кредиты, погашать которые планируется за счет доходов от заблокированных российских активов. Этот источник финансирования принес Украине 48,6 миллиарда долларов.

Албания и Исландия перевели киевскому режиму 1 и 2 миллиона долларов соответственно.

Замыкает список Эстония. Напротив нее в документе за каждый год стоит прочерк, и лишь в 2023 году указан ноль.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, как долго Украина сможет продержаться без западной помощи в виде финансов и оружия.