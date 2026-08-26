Мирошник рассказал, как долго Украина сможет продержаться без помощи Запада Мирошник: без помощи Запада Украина сможет продержаться 3-4 месяца

Москва26 авг Вести.Без западной помощи в виде финансов и оружия Украина продержится в противостоянии с Россией не более четырех месяцев. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Украина может продержаться примерно 3-4 месяца​​​. Это говоря о запасах, которыми она самостоятельно располагает – военными и финансовыми возможностями отметил дипломат

По мнению Мирошника, если Евросоюз перережет "пуповину" снабжения поставок оружия и денег киевскому режиму, то конфликт "быстро потухнет".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии потребовал у европейских союзников раньше времени направить Киеву 10 миллиардов долларов из кредита, который планировалось выдать в 2027 году. По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием в январе, феврале и марте следующего года.