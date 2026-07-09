Мирошник: украинская диктатура будет расстреливать всех, кто посягнет на власть

Мирошник заявил о жестоких методах киевского режима в борьбе за власть Мирошник: украинская диктатура будет расстреливать всех, кто посягнет на власть

Москва9 июл Вести.Массовые протесты не смогут привести к каким-либо изменениям режима на Украине. Такое мнение в эфире "Соловьёв Live" высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Сейчас на территории Украины нельзя рассчитывать на массовые протесты. Нельзя рассчитывать на политические акции, которые могут привести, как на Украине принято говорить, к новым майданам и смене власти убежден дипломат

По мнению Мирошника, киевский режим будет держаться за власть до последнего, причем самыми жесткими методами.

Менять власть можно тогда, когда мирная территория и власть хоть как-то придерживается демократических, правовых норм. Сейчас там диктатура, которая будет просто расстреливать всех, кто посягнет на их власть считает посол

Срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В марте издание The Times сообщало, что Украина исключила проведение президентских выборов в 2026 году. Начало предвыборного периода возможно не ранее чем через полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня, отмечалось в статье.