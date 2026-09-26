Мирошник заявил, что Киев не смог поставить под сомнение итоги выборов в России Мирошник: попытки Киева поставить под сомнение итоги выборов в РФ провалились

Москва26 сен Вести.Российская избирательная система выстояла на фоне попыток киевского режима найти любой повод, чтобы поставить под сомнение результаты выборов в России, включая массированные атаки и убийства. Об этом в беседе с "Известиями" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что Киев использовал все запрещенные формы и методы войны, однако так и не добился своих целей.

Им нужен был любой повод, в том числе и с использованием военных средств, давления, убийств, обстрелов, массированных атак, чтобы поставить результат выборов под сомнение, по крайней мере, на территориях новых субъектов России… не получилось, и электронная система выстояла сказал Мирошник

Накануне он подчеркнул, что Западу не стоит комментировать российские выборы после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский лишил украинцев права голоса.