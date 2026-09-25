Мирошник рассказал, почему Западу следует помалкивать о выборах в РФ Мирошник: Западу стоит помалкивать о выборах в России

Москва25 сен Вести.Западу не стоит комментировать российские выборы после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский оставил украинцев без права голоса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у Запада нет оснований признавать или не признавать выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Люди приняли политическое решение - пришли и проголосовали. Они воспользовались своим гражданским правом! А вы помалкивайте, когда ваш выкормыш этого права людей лишает сказал Мирошник

Накануне зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что "киевские клоуны", пытавшиеся помешать проведению выборов в Госдуму в России, потерпели поражение.