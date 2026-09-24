Москва24 сенВести."Киевские клоуны", стремившиеся помешать проведению выборов в Госдуму в России, потерпели поражение. На это обратил внимание зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии он отметил, что противники РФ не гнушались ничем. Они устраивали ракетные обстрелы и массированные налеты беспилотников, организовывали террористические акты и совершали атаки на электронные ресурсы.
Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее странысказал Медведев
Он подчеркнул, что осуществить задуманное врагам не удалось.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы проходили в "экстремальных условиях". Однако ЦИК приняла все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность избирателей.