Медведев: киевские клоуны не смогли помешать выборам в России

Попытки Киева сорвать выборы в Госдуму провалились, заявил Медведев Медведев: киевские клоуны не смогли помешать выборам в России

Москва24 сен Вести."Киевские клоуны", стремившиеся помешать проведению выборов в Госдуму в России, потерпели поражение. На это обратил внимание зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В ходе совместного заседания бюро высшего совета и президиума генсовета партии он отметил, что противники РФ не гнушались ничем. Они устраивали ракетные обстрелы и массированные налеты беспилотников, организовывали террористические акты и совершали атаки на электронные ресурсы.

Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны сказал Медведев

Он подчеркнул, что осуществить задуманное врагам не удалось.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы проходили в "экстремальных условиях". Однако ЦИК приняла все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность избирателей.